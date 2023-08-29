В Рязани скончался журналист Владимир Бочков
В Рязани утром 29 августа на 75-м году жизни скончался журналист, телеведущий и режиссер Владимир Бочков. Об этом сообщила его дочь Дарья Стерлигова на своей странице «ВКонтакте».
Владимир последние годы боролся с тяжелой болезнью. Дочь пишет, что была надежда на поправку.
«Он прожил яркую жизнь, был первопроходцем во многих направлениях рязанской журналистики, общественной деятельности, духовной жизни…», — написала дочь.
Редакция выражает соболезнования родным и близким Владимира Бочкова.