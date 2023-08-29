В Рязани полицейские задержали наркокурьера

Полицейские задержали 27-летнего рязанца, хранившего дома наркотики. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Правоохранители разработали спецоперацию по задержанию преступника, исключившую для него возможность уничтожить улики или запрещенные вещества. Оперативники УНК совместно с росгвардейцами задержали мужчину у него в квартире в Рязани.

При обследовании жилья у него обнаружили пакеты с растительной смесью. Выяснилось, что в них находились 194 грамма марихуаны и гашиша.

Аналогичные пакеты полицейские нашли в гараже рязанца. Там несколько пакетов спрятали в отключенной стиральной машинке. Также растительная смесь с характерным запахом хранилась в пластмассовой банке. Экспертиза установила, что в гараже хранились растительные наркотики.

Всего из нелегального оборота изъяли около 800 граммов марихуаны и гашиша.

Полицейские выясняют цепь незаконного оборота наркотиков. Ранее задержанного судили за кражу, разбой и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

По предварительной информации, рецидивист приобрел запрещенные вещества через интернет и планировал сбыть их в Рязани знакомым из рук в руки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотиков»). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.