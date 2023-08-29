В Рязани из-за аварии без горячей воды остались 43 дома
В рязанской мэрии прокомментировали прорыв трубы на улице Черновицкой.
По информации ведомства, рабочие устраняют повреждения на подающем трубопроводе «Ду-600». Бригада РМПТС произвела земляные работы, обнаружила повреждение, вскрыла канал. Поврежденную трубу демонтируют.
Параллельно рабочие прокачивают тепловые камеры и канал теплотрассы.
В 43 домах, четырех детсадах, одной школе и роддоме № 2 отключили горячую воду. Работы планируют завершить к 22:00. После этого пройдет заполнение системы, горячее водоснабжение возобновят.
Об аварии стало известно во вторник, 29 августа.