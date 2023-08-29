Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
18°
Срд, 30
24°
Чтв, 31
26°
ЦБ USD 95.71 0.24 30/08
ЦБ EUR 103.48 0.24 30/08
Нал. USD 95.01 / 96.9 29/08 16:13
Нал. EUR 102.5 / 103.68 29/08 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
17 499
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
22 августа 11:01
7 139
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
21 августа 12:25
5 699
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
9 796
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани из-за аварии без горячей воды остались 43 дома

В рязанской мэрии прокомментировали прорыв трубы на улице Черновицкой.

По информации ведомства, рабочие устраняют повреждения на подающем трубопроводе «Ду-600». Бригада РМПТС произвела земляные работы, обнаружила повреждение, вскрыла канал. Поврежденную трубу демонтируют.

Параллельно рабочие прокачивают тепловые камеры и канал теплотрассы.

В 43 домах, четырех детсадах, одной школе и роддоме № 2 отключили горячую воду. Работы планируют завершить к 22:00. После этого пройдет заполнение системы, горячее водоснабжение возобновят.

Об аварии стало известно во вторник, 29 августа.