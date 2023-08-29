В Рязани 30 августа отключат холодную воду на 11 улицах
В Рязани 30 августа прекратят подачу холодной воды на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте мэрии.
С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:
- улица Кремлевский Вал, дома с № ½ по № 19, с № 4 корпус 1 по № 10;
- улица Некрасова, дом № 3;
- улица Петрова, дома № 4, № 6а;
- улица Полонского, дома № 1/54 (Правительство Рязанской области), № 2 корпус 1, № 4 корпус 1, № 4, № 6;
- улица Посадский переулок, дома с № 2 по № 14, с № 3 по № 7;
- улица Рабочих, дома с № 1 по № 39, с № 18 по № 20, № 48;
- улица Садовая, дом № 49;
- улица Свободы, дом № 56;
- улица Николодворянская, дома № 14, № 16, № 18;
- площадь Соборная, дома № 2, № 6, № 14, № 15 (лицей № 4), № 18, № 21;
- улица Соборная, дома № 3, № 7 (гимназия № 2), № 9/56, № 16.