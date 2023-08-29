В России планируют увеличить цены на шаурму

В России планируют увеличить цены на шаурму в среднем на 10%—15% с сентября. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на торговые сети.

Уточняется, что основной причиной повышения цены на блюдо называют подорожание курицы. В итоге блюдо может подорожать до 210—300 рублей. В качестве альтернативы бизнесмены могут перейти шринкфляцию — начать экономить на размере порции.

При этом в Минсельхозе отмечают, что рост цен на мясо птицы является сезонным и в сентябре ожидается снижение стоимости продукции.