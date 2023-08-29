Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
18°
Срд, 30
23°
Чтв, 31
26°
ЦБ USD 95.47 0.76 29/08
ЦБ EUR 103.24 0.98 29/08
Нал. USD 93.51 / 96.34 29/08 10:50
Нал. EUR 101.01 / 96.34 29/08 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
17 156
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
22 августа 11:01
6 879
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
21 августа 12:25
5 478
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
9 579
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Петербурге скончался двухлетний мальчик от удара током

В Санкт-Петербурге скончался двухлетний мальчик, который ранее пережил кому из-за удара током. Об этом пишет Shot.

Ранее сообщалось о том, что мальчика ударило током после того, как он разобрал переходник. 26-летняя мать услышала крик сына и прибежала в комнату. На полу лежал посиневший ребенок без сознания.

Мальчика госпитализировали с отеком мозга и электротравмой. Медики боролись за ребенка жизнь, но спасти его не удалось.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Матери грозит лишение свободы до двух лет.