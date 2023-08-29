В Петербурге скончался двухлетний мальчик от удара током

В Санкт-Петербурге скончался двухлетний мальчик, который ранее пережил кому из-за удара током. Об этом пишет Shot.

Ранее сообщалось о том, что мальчика ударило током после того, как он разобрал переходник. 26-летняя мать услышала крик сына и прибежала в комнату. На полу лежал посиневший ребенок без сознания.

Мальчика госпитализировали с отеком мозга и электротравмой. Медики боролись за ребенка жизнь, но спасти его не удалось.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Матери грозит лишение свободы до двух лет.