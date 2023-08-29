В Москве продолжают искать 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву

С 28 августа местоположение спортсменки неизвестно.

С 28 августа местоположение фигуристки Алины Горбачевой неизвестно. Об этом сообщает ТАСС. У спортсменки была тренировка в «Чкалов Арене».

Как отмечается в Telegram-канал Baza, в 18:00 девушка поссорилась с тренером, в 18:54 вышла со стадиона. С собой у неё был рюкзак, телефон и планшет. В последний раз Алину Горбачеву видели в парке на Покровской набережной. 29 августа там нашли её вещи.

Напомним, фигуристка тренируется у Софьи Федченко. В прошлом году спортсменка заняла шестое место в финале Гран-при России и стала победительницей первенства страны.

Фото с личной страницы в соцсетях Алины Горбачевой.