В Москве фургон вылетел на тротуар после столкновения с фурой и сбил женщину с ребенком

В Москве фургон вылетел на тротуар после столкновения с фурой и сбил женщину с ребенком. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

Отмечается, что грузовой автомобиль «Рено» столкнулся с «Хендай Портер», который от удара вылетел на тротуар, где находились пешеходы.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля попытался совершить разворот, который на данном участке движения запрещен.

В результате аварии пострадали женщина и ее семилетний сын. Уточняется, что мальчик находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали.

Фото и видео: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»