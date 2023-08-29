В Кремле призвали «не рвать на себе волосы» из-за крушения «Луны-25»

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российскую лунную программу нужно продолжать, несмотря на неудачи, потому что путь к звездам лежит через тернии.

В Кремле призвали «не рвать на себе волосы» из-за крушения «Луны-25». Об этом сообщило ТАСС.

«Мы знаем, что освоение космического пространства и реализация сложных космических программ не бывают без сбоев. Это не повод для того, чтобы отчаиваться, чтобы рвать на себе волосы. Это — лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз», — приводит агентство слова Пескова.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что российскую лунную программу нужно продолжать, несмотря на неудачи, потому что путь к звездам лежит через тернии.

«Безусловно, вся страна следила за лунной миссией космической. Но мы знаем с вами, что путь к звездам лежит через тернии», — цитирует издание слова Пескова.

Представитель Кремля отметил, что потеря «Луны-25» — повод устранить ошибки. По его мнению, «главное — не останавливаться».

«Мы знаем, что планы достаточно амбициозные, они будут реализовываться дальше», — заключил он.

Напомним, в воскресенье, 20 августа, станция «Луна-25» потерпела крушение.