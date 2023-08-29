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В Госдуме предложили автоматически возвращать деньги пассажирам за опоздание поезда
В Госдуме предложили автоматически возвращать средства за опоздание поезда для клиентов, оплативших билет дистанционно банковской картой.

В Госдуме предложили автоматически возвращать деньги за опоздание поезда пассажирам, которые оплатили билет дистанционно банковской картой. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на депутата Евгения Федорова.

Он отметил, что, в соответствии с действующими правилами, за опоздание скоростных поездов на станцию назначения установлены выплаты денежных компенсаций: за опоздание от 30 до 60 минут — 25% от стоимости проезда, при опоздании более чем на час — 50%, более чем на два часа — 100%.

Уточняется, что для оформления возврата средств людям необходимо заполнить специальный бланк претензии. В нем надо указать данные банковского счета, на который будет производиться компенсация.

Как добавил Федоров, не все пассажиры имеют при себе необходимые для заполнения данные. По его словам, многие вынуждены заполнять претензию позже, тратить личное время для посещения вокзала и передачи документа.

«В связи с этим прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения автоматического возврата средств при опоздании скоростного поезда к пункту назначения, в случае если пассажир приобрел билет дистанционно, безналичным способом с помощью банковской карты», — говорится в сообщении.