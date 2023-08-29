В Британии назвали причину провала ВСУ
Британский военный эксперт, полковник Саймон Диггинс заявил, что проблемы в продвижении ВСУ связаны с превосходством российской армии в воздухе. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на телеканал «TalkTV».
Он заявляет, что украинские военные сейчас находятся в невыгодном положении. Диггинс напомнил, что любая масштабная военная кампания с 1917 года выигрывалась за счет превосходства в воздухе.
Ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял об увеличении количества «неустановленных беспилотников», бьющих по России.