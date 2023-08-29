TelecomDaily: у МТС самое стабильное соединение на курортах Северного Кавказа

Рязанцы могут отдыхать на курортах Северного Кавказа и всегда оставаться на связи. Независимое исследовательское агентство TelecomDaily провело анализ качества покрытия сети сотовой связи в городах-курортах и столицах субъектов СКФО Нальчике, Дербенте, Махачкале, Грозном, Назрани, Владикавказе, Черкесске и на курортных комплексах Кезеной-Ам, Архыз, Ведучи и Эльбрус. Эксперты отметили, что у МТС самое стабильное соединение. Измерения прошли и на трассе «Кавказ» (Р-217), учитывая возрастающую популярность автопутешествий.

Независимое исследовательское агентство TelecomDaily провело анализ качества покрытия сети сотовой связи в городах-курортах и столицах субъектов СКФО Нальчике, Дербенте, Махачкале, Грозном, Назрани, Владикавказе, Черкесске и на курортных комплексах Кезеной-Ам, Архыз, Ведучи и Эльбрус. Учитывая возрастающую популярность автопутешествий, измерения прошли и на трассе «Кавказ» (Р-217).

Аналитики проехали со специальным оборудованием тысячи километров по всему Северному Кавказу в разгар летнего туристического сезона, чтобы выяснить, с каким оператором лучше отправляться в отпуск на стремительно набирающие популярность курорты СКФО. Выяснилось, что МТС лидирует по основным параметрам, отвечающим за стабильность соединения на большинстве курортов Северного Кавказа.

Сообщается, что на 11 курортах Северного Кавказа в республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ингушетия и Чечня успешность загрузки страницы Кеплера, включающей все виды контента: картинку, видео и текст, достигает 98%. Этот параметр говорит об успешности соединений в сети LTE, значит туристы быстрее видят загруженную страницу на своем экране смартфона. В восьми из 11 точек замера, а также на трассе «Кавказ» самую быструю и успешную загрузку страницы Кеплера продемонстрировала МТС. Это высокий результат, сопоставимый с городами-миллионниками, сообщается в исследовании.

Кроме этого исследовались параметры уровня задержки сигнала (Ping). Этот показатель описывает, как быстро пакет данных доставляется на сервер и возвращается обратно — соответственно, чем ниже Ping, тем быстрее проходит весь процесс. По этому параметру лучшими на Северном Кавказе стали — МТС (средний Ping —103,8 Мс) и «Билайн» (104,3 Мс). Каждый удерживает первое место в пяти городах из 11. Уровень Ping оператора «Мегафон» оказался лучшим в одной точке замера.

Сети всех операторов показали примерно одинаковый уровень LTE-покрытия — в среднем более 96% (от 84,5% на Эльбрусе до практически 100% в Архызе, Ведучи и Кезеной-Аме).

На трассе «Кавказ» сети операторов продемонстрировали те же тенденции, что и на курортах, однако общий уровень покрытия LTE здесь оказался ниже. У «Билайна» 92% базовых станций обслуживают в режиме LTE, у МТС — 83%, у «МегаФона» — всего 44%.

При этом на сети МТС зарегистрировано наиболее устойчивое интернет-соединение, наибольшая доля успешных загрузок и как следствие — самая быстрая загрузка интернет-страниц. По успешности загрузки страницы Кеплера на трассе «Кавказ» операторы распределились следующим образом: МТС — 97%, «Билайн» — 93%, «МегаФон» — 81%. По среднему значению Ping у МТС и «Билайн» — 110 Мс, у «МегаФона» — 195 Мс.

«Данные, которые мы видим в исследовании для нас вполне ожидаемы. За последние два года мы улучшили сеть на трассе „Кавказ“ сразу в нескольких регионах СКФО. В столицах республик и крупных населенных пунктах, в туристических местах работа над сетью не прекращается ни на минуту. Например, к текущему туристическому сезону мы обеспечили связью и мобильным интернетом самый популярный отрезок Сулакского каньона у поселка Дубки в Дагестане, в два раза ускорили мобильный интернет в поселках Домбай и Архыз, в замке Шатор-Эркен в Кабардино-Балкарии; установили дополнительное оборудование на Гара-Баши, что позволило ускорить мобильный интернет на склонах Эльбруса в два раза. Кроме этого МТС обеспечивает связью места, в которых никогда ее не было. Например, компания первой обеспечила связью аул Гарах и выкогорное село Куруш в Дагестане, а также горы Шалбуздаг и Ерыдаг рядом; село Даргавс и средневековый некрополь в Северной Осетии, первой провела 4G в несколько небольших аулов Ингушетии», — прокомментировала первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

Фото: МТС