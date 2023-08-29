Рязанскую детскую поликлинику № 2 на Фрунзе планируют отремонтировать
Детскую поликлинику № 2 на улице Фрунзе планируют отремонтировать. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном минздраве.
В ведомстве подтвердили, что крыша детской поликлиники № 2 протекает.
«Провели обследование и выявили, что плесень и сырость, появившиеся в здании, возникли из-за намокания подстилающих слоев и протекания осадков во внутренние помещения поликлиники. В течение ближайшего времени планируется провести текущий ремонт кровли и внутренних помещений пострадавших от намокания», — говорится в ответе.
Кроме того, в минздраве отметили, что капремонт поликлиники запланирован на 2024 год. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация.
Напомним, рязанка пожаловалась на плесень в детской поликлинике № 2 на Фрунзе.