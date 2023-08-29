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Рязанскую детскую поликлинику № 2 на Фрунзе планируют отремонтировать

Детскую поликлинику № 2 на улице Фрунзе планируют отремонтировать. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном минздраве.

В ведомстве подтвердили, что крыша детской поликлиники № 2 протекает.

«Провели обследование и выявили, что плесень и сырость, появившиеся в здании, возникли из-за намокания подстилающих слоев и протекания осадков во внутренние помещения поликлиники. В течение ближайшего времени планируется провести текущий ремонт кровли и внутренних помещений пострадавших от намокания», — говорится в ответе.

Кроме того, в минздраве отметили, что капремонт поликлиники запланирован на 2024 год. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация.

Напомним, рязанка пожаловалась на плесень в детской поликлинике № 2 на Фрунзе.