Рязанку осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков

Рязанку осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что год назад девушка оплатила наркотик через приложение. Далее она получила сообщение с фотографией и описанием местоположения тайника, где и забрала сверток. Вечером в этот же день девушку задержали полицейские, они изъяли сверток с веществом. Экспертиза показала, что оно было наркотическим.

Отмечается, что в 2020 году рязанку уже осудили за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Ее приговорили к шести годам лишения свободы, однако наказание отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

В этот раз девушку приговорили к шести годам трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.