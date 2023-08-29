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Рязанца оштрафовали за самовольное подключение газовой колонки

Жителя Рязани наказали за самовольное подключение газового оборудования. Об этом сообщала пресс-служба «Рязаньгоргаза».

Житель Московского района подключил к газораспределительной сети водогрейную колонку в своей квартире многоквартирного дома. В результате в газопровод попала вода. Аварийные службы были вынуждены остановить газоснабжение всего дома.

В результате рязанца оштрафовали на десять тысяч рублей. Также ему предстоит возместить управляющей компании затраты при устранении последствий аварии.

«Замена и подключение газовых приборов осуществляется только специализированной организацией в рамках договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Несанкционированное вмешательство создает угрозу безопасности», — отметила начальник службы по ремонту и обслуживанию внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.