Появились подробности аварии с мотоциклом около ТЦ «Барс на Московском»
Появились подробности аварии с мотоциклом около ТЦ «Барс на Московском». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел вблизи дома № 5А на Московском шоссе. По предварительным данным, 24-летний местный житель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя мотоциклом «Иж Юпитер», столкнулся с автомобилем «Ниссан Террано» под управлением 31-летней жительницы Рязани.
Отмечается, что водитель мотоцикла получил травмы. Его доставили в медучреждение.
Напомним, авария произошла в понедельник, 28 августа.