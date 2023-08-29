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Полиция отказалась возбуждать уголовное дело после избиения 13-летнего рязанца подростками в Канищеве

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело после избиения 13-летнего рязанца подростками в Канищеве в связи с отсутствием состава преступления. Об этом РЗН. Инфо сообщила мать пострадавшего. Документы она передала редакции.

13-летний рязанец решил перестать общаться со своей знакомой. Та узнала об этом, и словесная ссора на улице переросла в конфликт. Мать пострадавшего утверждает, что ее ребенка силой завели за спорткомплекс Дельфин, держали за руки и били по голове. После — писали ему угрозы. Полицейские отметили, что девочка, с которой избитый мальчик хотел перестать общаться, была ранее замечена в воровстве и драках. Однако уголовное дело возбуждать не стали, ограничились профилактическими беседами с участниками драки.

Мама избитого подростка рассказала, что сейчас ее сын морально подавлен и боится выходить на улицу.

По словам родителей, сотрудники прокуратуры спустя полтора месяца после инцидента предложили пройти их сыну судебно-медицинскую экспертизу. Родители мальчика отказались, объяснив, что времени прошло достаточно, чтобы физически их сын восстановился.

Напомним, ранее жительница Рязани сообщила о том, что в Канищеве толпа подростков избила ее ребенка.