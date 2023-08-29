Подоляк: Запад поддержал удары ВСУ по Крыму

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад поддерживает Украину в уничтожении «всего российского». Также согласованы удары по Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Рада».

"Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили — «нет-нет, давайте только без этого». Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское", — сказал Подоляк в эфире телеканала «Рада».

Также Подоляк заявил, что количество «неустановленных беспилотников», бьющих по России, будет увеличиваться.

Отметим, что глава Крыма Сергей Аксенов 28 августа сообщал, что на севере и западе Крыма сбиты два украинских БПЛА. Также эту информацию подтвердило и Минобороны.