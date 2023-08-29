Москвичу дали семь лет лишения свободы за удушение мужчины в Клепиковском районе
В Клепиковском районе 62-летний москвич задушил человека по неосторожности. Об этом сообщает региональный следком.
Происшествие случилось 19 сентября 2022 года в деревне Вельково. Москвич вместе со своим приятелем распивал алкоголь. В один момент между ними произошел конфликт. Москвич обхватил рукой шею знакомого и начал сдавливать до тех пор, пока тот не потерял сознание. Мужчина скончался от механической асфиксии.
В отношении москвича было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Суд назначил ему семь лет колонии строгого режима.