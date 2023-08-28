Заслуженный врач России, выпускник РязГМУ погиб в Подмосковье, утонув в автомобиле

Заслуженный врач России, выпускник РязГМУ Виктор Зараев погиб в подмосковных Озерах. Его автомобиль рухнул в карьер, он оказался на глубине трех метров, пишет « МК ».

Трагедия произошла в воскресенье, 27 августа.

Автомобиль Mitsubishi Pajero, ехавший по улице Луговой, потерял управление и на скорости въехал в карьер. За несколько минут машина оказалась под водой. Очевидцы вызвали экстренные службы. После извлечения автомобиля в нем обнаружили тело 78-летнего Зараева.

По первоначальной версии, врачу стало плохо за рулем, он потерял сознание. Отмечается, что на автомобиле не ездили более года. Машина находилась в ремонте у частного мастера. Зараев забрал ее только на днях.

По словам друга и коллеги погибшего, заслуженного врача России Виктора Антонова, они познакомились с Зараевым в 1963 году — когда поступали в РязГМУ. «Потом наши дорожки разошлись, но в последнее время мы довольно часто общались по телефону. Из Рязани он вместе с женой перебрался в Подмосковье, где и жил все это время. У Виктора осталась супруга, которая до сих пор трудится в гинекологическом отделении, и две дочери — одна из них полковник МВД. Сам он до последнего времени возглавлял подстанцию скорой помощи в городе Озеры. Он все время говорил, что будет работать до последнего, потому что ему нужно помочь дочерям и поставить внуков на ноги», — заявил Антонов. Он отметил, что погибший страдал гипертонией, однако на здоровье особо не жаловался.

Также Зараев работал заместителем председателя Совета депутатов городского поселения. Помимо этого, он возглавлял городскую больницу.