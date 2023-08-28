В Рязанской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней
Возбуждено уголовное дело по ст. 132. ч. 3 УК РФ.
В Рязанской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом
По версии следствия, 34-летний житель села Высокого ночью во вторник, 22 августа, изнасиловал пятнадцатилетнюю девочку.
Отмечается, подозреваемый был судим ранее.
Сотрудники СК возбудили уголовное дело по ст. 132. ч. 3 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Следствие продолжается. Его подробности не разглашают.