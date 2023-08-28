В Рязанской области осудили мужчину за убийство соседа и хранение взрывчатого вещества

Приговор вступил в законную силу.

В Рязанской области осудили мужчину за убийство соседа. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК России по Рязанской области.

Установлено, что в Ермиши в ночь с 27 на 28 декабря 2022 года при распитии спиртных напитков между односельчанами произошел конфликт.

Хозяин квартиры, где происходило застолье, нанес гостю множественные ножевые ранения в область лица и шеи. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Также при осмотре дома правоохранители выявили, что осужденный хранил бездымный порох. Взрывчатое вещество изъяли.

Приговором суда виновному назначили наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.