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В Рязанской области осудили мужчину за убийство соседа и хранение взрывчатого вещества
Приговор вступил в законную силу.

В Рязанской области осудили мужчину за убийство соседа. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК России по Рязанской области.

Установлено, что в Ермиши в ночь с 27 на 28 декабря 2022 года при распитии спиртных напитков между односельчанами произошел конфликт.

Хозяин квартиры, где происходило застолье, нанес гостю множественные ножевые ранения в область лица и шеи. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Также при осмотре дома правоохранители выявили, что осужденный хранил бездымный порох. Взрывчатое вещество изъяли.

Приговором суда виновному назначили наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.