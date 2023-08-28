В Рязани задержали мужчину за сбыт синтетических наркотиков

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ.

В Рязани в пятницу, 25 августа, в 21:45, задержали мужчину за сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что полицейские заметили мужчину на улице Рыбацкой. По словам ведомства, рязанец что-то бросил в кусты, а потом сфотографировал. Сотрудники ППСП предположили, что мужчина распространяет наркотики с помощью закладок.

Увидев полицейских, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан.

На место происшествия вызвали сотрудников УНК. Оперативники выяснили, что у 32-летнего рязанца при себе 60 самодельных контейнеров с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в них были синтетические наркотики.

Позже полицейские нашли в городе «закладки», сделанные злоумышленником ранее. Всего из незаконного оборота изъяли более 54 граммов запрещенных веществ.

На злоумышленника завели уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.