В Рязани отключат холодную воду на пяти улицах
В Рязани 28 августа отключат холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте «Водоканала».
С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:
- Качевские Дворики, дома № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6;
- поселок Качево, дома № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5а, № 6а, № 7, № 8, № 9, № 10, № 10а, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 17а, № 18, № 20, № 22, № 23, № 24 корпус 1, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 33, № 33а, № 34, № 35, № 36, № 36а, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56;
- поселок Мордасово, дома № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 27а, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 53, № 54, № 56, № 57, № 58 корпус 1, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 65а, № 66 корпус 1, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76;
- улица Поселковая, дом № 13;
- улица Предзаводская, дом № 1а.