В Рязани мужчину осудили за приобретение и хранение наркотиков
В Рязани за приобретение и хранение наркотиков осудили мужчину. Об этом сообщила пресс-служба региональной транспортной прокуратуры.
Следствие установило, что 10 мая 2023 года подсудимый через «закладку» купил свертки с наркотиками массой 1,2 грамма.
На следующий день мужчину обнаружили сотрудники полиции Рязанского ЛО МВД России на транспорте около железнодорожных путей. Его доставили в дежурную часть. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли наркотики.
Подсудимому назначили три года семь месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.