В России с сентября заработает единый государственный лесной реестр

С его внедрением станет легче следить за использованием и восстановлением лесов.

В России с сентября заработает единый государственный лесной реестр. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Викторию Абрамченко. Пилотная версия проекта стартует в Московской, Архангельской и Ульяновской областях.

В других регионах, в том числе и Рязанском, запуск планируется с начала 2025 года. По словам парламентария, данный проект создаст «цифровой двойник леса». Курировать систему будет Рослесхоз с помощью единой электронной картографической основы Росреестра. С его внедрением станет легче следить за использованием и восстановлением лесов.

Кроме того, единый государственный реестр объединит данные о всех лесных территориях, упростит получение услуг лесопользователям. По словам Абрамченко, более двух миллионов услуг будет оказываться через единую информационную систему ежегодно, а время сократится до нескольких минут.

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил работу нового проекта и подчеркнул, что система должна стать удобной для бизнеса.