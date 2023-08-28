В России хотят увеличить маткапитал до одного миллиона рублей

Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 1 ст. 6 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала на второго и третьего ребенка до одного миллиона рублей. Об этом сообщило издание «RT на русском».

Отмечается, что размер маткапитала на первого ребенка хотят поднять до 756,7 тысяч рублей.

«Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 1 ст. 6 ФЗ „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“, согласно которому размер МСК с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тысяч рублей на первого ребенка и одного миллиона рублей — на второго ребенка, а также на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло», — говорится в сообщении.

Депутаты считают, что принятие законопроекта окажет дополнительную помощь семьям, создаст условия для развития и воспитания детей.

Ярослав Нилов отметил, что прежде всего программа маткапитала вводилась для того, чтобы решать демографические вопросы в стране, а также поддерживать институт материнства, детства.

«Мы предложили увеличить размер маткапитала, причем на второго и третьего ребенка — вплоть до одного миллиона рублей. С учетом того, что у нас уже анонсировано со следующего года увеличение МРОТ выше уровня фактической инфляции, считаем, что с учетом демографической обстановки в стране необходимо увеличить и размер маткапитала — также выше уровня фактической инфляции, тем самым поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей», — приводит издание слова Нилова.