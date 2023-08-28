Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
20°
Втр, 29
19°
Срд, 30
23°
ЦБ USD 94.71 0.31 26/08
ЦБ EUR 102.26 -0.21 26/08
Нал. USD 93.86 / 96.8 28/08 10:55
Нал. EUR 102.01 / 103.35 28/08 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
16 159
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
22 августа 11:01
6 177
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
21 августа 12:25
4 821
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
8 940
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В России хотят увеличить маткапитал до одного миллиона рублей
Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 1 ст. 6 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала на второго и третьего ребенка до одного миллиона рублей. Об этом сообщило издание «RT на русском».

Отмечается, что размер маткапитала на первого ребенка хотят поднять до 756,7 тысяч рублей.

«Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 1 ст. 6 ФЗ „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“, согласно которому размер МСК с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тысяч рублей на первого ребенка и одного миллиона рублей — на второго ребенка, а также на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло», — говорится в сообщении.

Депутаты считают, что принятие законопроекта окажет дополнительную помощь семьям, создаст условия для развития и воспитания детей.

Ярослав Нилов отметил, что прежде всего программа маткапитала вводилась для того, чтобы решать демографические вопросы в стране, а также поддерживать институт материнства, детства.

«Мы предложили увеличить размер маткапитала, причем на второго и третьего ребенка — вплоть до одного миллиона рублей. С учетом того, что у нас уже анонсировано со следующего года увеличение МРОТ выше уровня фактической инфляции, считаем, что с учетом демографической обстановки в стране необходимо увеличить и размер маткапитала — также выше уровня фактической инфляции, тем самым поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей», — приводит издание слова Нилова.