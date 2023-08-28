В России десять самолетов отправили на запасные аэропорты

В России ночью 28 августа самолеты, направляющиеся в Москву, отправили на запасные аэропорты. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Росавиацию.

Десяти самолетам не дали приземлиться в Москве из-за ограничения числа полетов над столицей.

«Рано утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из Внуково, Домодедово и Жуковского. При этом аэропорты закрывались частично, выпуск самолетов был разрешен», — сообщили в структуре.

Сейчас все аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.