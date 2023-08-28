В Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от мобилизации
Депутаты Госдумы предлагают лишать приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на протяжении нескольких последних недель появляются сообщения о рейдах правоохранителей, в ходе которых мигрантов увозят в военкоматы для их постановки на учет.
Напомним, что уклонение от мобилизации для коренных граждан может грозить пятью годами тюрьмы. Такое наказание предлагают ввести депутаты Госдумы.