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В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за выброшенные шприцы
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов планирует в осенней сессии внести законопроект об уголовном наказании за выброшенные шприцы.

В Госдуме готовят законопроект об уголовном наказании за выброшенные шприцы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Бориса Чернышова.

«Готовлю и внесу на осенней сессии законопроект о поправках в Уголовный кодекс, чтобы квалифицировать такие действия (брошенные в общественных местах шприцы) как подпадающие под статью 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий», — приводит агентство слова Чернышова.

Он отметил, что наказание предусматривает в том числе штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей, а в случае тяжких последствий и смерти двух и более лиц — до семи лет заключения.

Чернышов заявил, через иглы можно заразиться опасными инфекционными заболеваниями, а остатки наркотика в шприцах, попав в кровь человека, могут привести к печальным последствиям.