В ДТП в поселке Строитель пострадали два человека
В ДТП в поселке Строитель пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в понедельник, 28 августа, примерно в 14:19, около дома № 34 строение 3 по улице Качевская.
По предварительной информации, 34-летний местный житель на Lada Priora столкнулся с Lada Kalina, который управляла 31-летняя жительница Рязанского района.
В результате аварии водитель Kalina и ее 47-летний пассажир получили травмы. Их доставили в медучреждение.