В ДТП в поселке Строитель пострадали два человека

В ДТП в поселке Строитель пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в понедельник, 28 августа, примерно в 14:19, около дома № 34 строение 3 по улице Качевская.

По предварительной информации, 34-летний местный житель на Lada Priora столкнулся с Lada Kalina, который управляла 31-летняя жительница Рязанского района.

В результате аварии водитель Kalina и ее 47-летний пассажир получили травмы. Их доставили в медучреждение.