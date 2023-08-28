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Стало известно, сколько будут получать советники директоров по воспитательной работе в рязанских школах

Стало известно, сколько будут получать советники директоров по воспитательной работе в рязанских школах. Информацию редакции РЗН. инфо предоставили в региональном минобразования.

Как отметили в ведомстве, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будет организовывать мероприятия, направленные на укрепление гражданской идентичности, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечение детей и молодежи в общественно полезную и творческую деятельность по основным направлениям воспитания, выстраивать систему преемственности, в которой успешные дети вовлекают тех, кто менее замотивирован. Также сотрудник будет организовывать взаимодействие школы с детскими общественными организациями и работать с активом родителей.

«Отбор на должность проводился с 27 марта по 30 мая. При отборе учитывались наличие высшего образования, профдостижения, наличие авторских разработок, знание правовых вопросов, стаж работы с детьми и молодежью, психолого-педагогические и управленческие компетентности. А также каждый прошел собеседование», — говорится в ответе.

Кроме того, в рязанском минобразования подчеркнули, что получать советники директора по воспитательной работе будут 35 тысяч 600 рублей.

Напомним, с сентября 2023 года в рязанских школах появится должность советника директора по воспитательной работе.