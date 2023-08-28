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СМИ сообщили о самоубийстве полковника СБУ

В Киеве покончил с собой замначальника управления спецсвязи Службы безопасности Украины Дмитрий Бакаев. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на данные источников в правоохранительных органах.

По данным СМИ, происшествие случилось в пятницу, 25 августа. Бакаева обнаружили в рабочем кабинете.

Отмечается, что рядом с телом обнаружили предсмертную записку в виде рапорта, адресованную главе СБУ Василию Милюку. В ней указано, что в смерти Бакаев просит «винить свое руководство за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства».

Уточняется, что на данный момент следствие устанавливает мотивы самоубийства, допрошены уже несколько сотрудников СБУ.