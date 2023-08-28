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Рязанские полицейские изъяли крупную партию растительных наркотиков

В Кораблине полицейские изъяли наркотики у 33-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Для задержания мужчины и изъятия наркотиков полицейские разработали целую спецоперацию, которая исключила возможность правонарушителю сбежать или уничтожить наркотики. Ее выполняли с помощью СОБРа.

Силовики задержали мужчину у него дома. Там же там обнаружили более 1300 граммов марихуаны, а в теплице — растущую коноплю в эквиваленте, равном более килограмма наркотиков.

«По предварительной информации, рецидивист некоторое время назад с помощью сети Интернет приобрел семена конопли с высоким содержанием наркотического вещества. Злоумышленник посадил растения в теплице на приусадебном участке и из выращенной конопли изготовил марихуану и планировал изготовить наркотики из оставшихся в грунте кустов, когда они созреют. Мужчина соблюдал меры конспирации, но эти уловки ему не помогли», — сообщает пресс-служба УМВД.

Известно, что мужчину ранее судили за кражи, грабеж и преступления, связанные с наркотиками. В местах лишения свободы он провел более десяти лет.

В результате в отношении него снова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК России. Ему грозит лишение свободы до десяти лет.