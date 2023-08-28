Рязанская мэрия вновь перенесла сроки демонтажа горки на Лыбедском бульваре
Рязанская мэрия вновь перенесла сроки демонтажа горки на Лыбедском бульваре. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.
В мэрии отметили, что из-за большой загруженности дирекции благоустройства демонтаж запланирован на середину сентября.
Напомним, в июне администрация города обещала демонтировать горку на Лыбедском бульваре до конца июля. В итоге мэрия не демонтировала ее к обещанному сроку и пообещала приступить к работам в ближайшее время.