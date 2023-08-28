Рязанки пожаловались на мужчину, который снял перед ними трусы

В Рязани 28 августа рязанки пожаловались на маньяка, который разгуливал по улице Высоковольтной. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошел около двух ночи. К двум девушкам около поликлиники № 1 подошел мужчина, снял штаны, трусы и сказал: «Девочки, подойдите ко мне».

«Судя по внешности, есть подозрение на то, что это тот же маньяк из ЦПКиО, который разведывал новые территории», — пишет автор поста.

Отмечается, что мужчина ростом 168-170 сантиметров. На вид ему 45-50 лет. Был одет в темный спортивный костюм. На его лице была медицинская маска.

«И извините, судя по цвету волос на паху, он темноволосый либо лысый. Ибо не было видно его головы из-за кепки», — уточняет рязанка.