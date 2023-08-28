Рязанцы смогут бесплатно привить собак и кошек от бешенства

С 8:30 до 9:30 процедуру проведут в поселке Божатково (круг 13 автобуса), а с 9:40 до 10:40 в поселке Храпово (между домами № 46 и 66).

В Рязани 2 сентября пройдет бесплатная вакцинация собак и кошек от бешенства. Об этом сообщает Служба по контролю за бездомными животными «ВКонтакте».

С 8:30 до 9:30 процедуру проведут в поселке Божатково (круг 13 автобуса), а с 9:40 до 10:40 в поселке Храпово (между домами № 46 и 66).

По всем интересующим вопросам можно обратиться в ГБУ РО «Рязанская горветстанция» по телефону: 25-40-38.