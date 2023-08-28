Президент Венгрии призвала Зеленского к началу мирных переговоров
Президент Венгрии Каталин Новак призвала Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Об этом политик заявила в беседе с изданием Index.
«Надо сесть за стол переговоров. Это решительное мнение я высказывала президенту [Зеленскому] как публично, так и с глазу на глаз», — заявила Новак.
Она подчеркнула, что не видит военного решения, которое может привести к долгосрочному миру. Помимо этого, Новак напомнила о намерении Будапешта присоединиться к переговорам по «формуле мира».