На жителя Ряжского района завели уголовное дело за использование поддельных прав

Жителя Ряжского района уличили в использовании поддельных прав. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Ряжске полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2115». За рулем находился 20-летний житель поселка Свет. Он предъявил правоохранителю водительские права. Сотруднику ДПС документ показался подозрительным. Сверив его по базе ГАИ, полицейский узнал, что удостоверение выдано на другого человека.

Экспертиза показала, что документ поддельный и изготовлен в кустарных условиях. Так, допущена нечеткость мелких деталей и цветовое искажение отдельных изображений.

Полицейские выясняют происхождение поддельного документа. На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ («Использование поддельного водительского удостоверения»). Ему грозит до одного года лишения свободы.