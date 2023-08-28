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На восьми рязанских улицах 29 августа отключат холодную воду

На восьми рязанских улицах во вторник, 29 августа, отключат холодную воду. Объявление опубликовали на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Качевские Дворики, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6;
  • поселок Качево, дома №№ 1, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 2, 20, 22, 23, 24 корпус 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 5а, 6а, 7, 8, 9;
  • поселок Мордасово, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58 корпус 1, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66 корпус 1, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 8;
  • улица Поселковая, дом № 13;
  • улица Предзаводская, дом № 1а;
  • улица Пугачева, дома №№ 39/23, 41/10;
  • улица Разина, дома №№ 44, 45, 47,46 (организация)
  • улица Трудовая, дома №№ 7/43, 19, 21.