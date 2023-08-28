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На 31 улице Рязани в ночь на 30 августа снизят подачу холодной воды

На 31 улице Рязани в ночь на среду, 30 августа, снизят подачу холодной воды. Объявление опубликовано на сайте горадминистрации.

С 23:00 29 августа до 6:00 30 августа подачу ресурса снизят по адресам:

  • 1-й Сысоевский проезд;
  • 2-й Сысоевский проезд;
  • улица Березовая;
  • улица Братиславская;
  • улица Гайдара;
  • улица Гоголя;
  • улица Корнилова;
  • улица Котовского;
  • улица Кутузова;
  • улица Мусоргского;
  • улица Нахимова;
  • проезд Котовского;
  • улица Сысоевская;
  • улица Льва Толстого;
  • улица Ушакова;
  • улица Черновицкая;
  • улица Чернышевского;
  • улица Щорса;
  • поселок Телецентр;
  • поселок Соколовка;
  • улица Голенчинская;
  • улица Светлая;
  • Славянский проспект;
  • улица Спортивная;
  • улица Баженова;
  • Голенчинское шоссе;
  • улица Ключевая;
  • улица Снежная;
  • улица Родниковая;
  • поселок Никуличи;
  • улица Рязанская.

Причина — ремонтные работы на водопроводе.