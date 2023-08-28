На 31 улице Рязани в ночь на 30 августа снизят подачу холодной воды
На 31 улице Рязани в ночь на среду, 30 августа, снизят подачу холодной воды. Объявление опубликовано на сайте горадминистрации.
С 23:00 29 августа до 6:00 30 августа подачу ресурса снизят по адресам:
- 1-й Сысоевский проезд;
- 2-й Сысоевский проезд;
- улица Березовая;
- улица Братиславская;
- улица Гайдара;
- улица Гоголя;
- улица Корнилова;
- улица Котовского;
- улица Кутузова;
- улица Мусоргского;
- улица Нахимова;
- проезд Котовского;
- улица Сысоевская;
- улица Льва Толстого;
- улица Ушакова;
- улица Черновицкая;
- улица Чернышевского;
- улица Щорса;
- поселок Телецентр;
- поселок Соколовка;
- улица Голенчинская;
- улица Светлая;
- Славянский проспект;
- улица Спортивная;
- улица Баженова;
- Голенчинское шоссе;
- улица Ключевая;
- улица Снежная;
- улица Родниковая;
- поселок Никуличи;
- улица Рязанская.
Причина — ремонтные работы на водопроводе.