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МТС запустила для рязанцев предзаказ на iPhone 15
Рязанцы одними из первых в России могут стать обладателями iPhone 15. Предзаказ на своей площадке первой запустила компания МТС. Стоимость виртуального сертификата составляет 50 тысяч рублей. Приобрести его можно в интернет-магазине МТС или оформить в любом салоне МТС. К смартфону прилагается 3000 рублей кешбэка и МТС PayTag, который даёт возможность привязать к платёжному стикеру около 20 карт различных банков.

В Рязанской области владельцы виртуальных сертификатов смогут получить новинки одними из первых в России. МТС запустила предзаказ на iPhone 15.

Стоимость виртуального сертификата составляет 50 тысяч рублей. Приобрести его можно в интернет-магазине МТС. Также в каждом салоне компании специалисты могут помочь оформить сертификат. Номинал сертификата засчитывается в счёт стоимости iPhone, поэтому при получении товара клиенту необходимо оплатить лишь оставшуюся сумму смартфона.

Сразу после презентации Apple специалисты колл-центра МТС свяжутся с каждым обладателем сертификата, чтобы уточнить все детали заказа. После оплаты покупки клиенты получат в подарок кешбек в размере трех тысяч рублей и МТС PayTag, который дает возможность привязать к платежному стикеру около 20 карт различных банков.

«Продукты от Apple уже давно зарекомендовали себя как революционные решения, поэтому они всегда пользуются высоким спросом у россиян уже на старте предзаказов. Мы всегда стремимся презентовать все новинки одними из первых в России или в мире, поэтому и сейчас предлагаем уникальную возможность для покупки iPhone 15. С помощью виртуального сертификата каждый клиент сможет не только получить новый смартфон, но и годовую гарантию от МТС», — рассказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Фото: МТС