Минкультуры начнет блокировать «Пушкинские карты» за нарушение правил пользования

Министр культуры России Ольга Любимова анонсировала блокировку «Пушкинских карт» за нарушение их владельцами правил участия в программе. Об этом пишет « Интерфакс ».

Чиновница сообщает, что правила нарушают как пользователи карт (покупают билеты на чужое имя), так и организации (включают в цену билетов на культурные мероприятия и другие услуги).

«Придется действовать жестко: из-за нарушений будем вынуждены блокировать такие карты. И начнем мы делать это в ближайшее время», — утверждает Любимова.

Также она отметила, что Минкультуры вместе с Минцифры отслеживают подозрительные операции. Факты нарушений условий пользования передаются в МВД. Ведомство, в свою очередь, возбуждает уголовные дела.

Министр сообщила, что «Пушкинскую карту» оформили 8,8 миллиона граждан, 6,8 из которых уже воспользовались услугой. За два года пользователи купили около 45 миллионов билетов.