Медведев: конфликт с Украиной закончится после завершения поставок оружия ВСУ

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предположил, когда закончится конфликт между Россией и Украиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев уверен, что военные действия прекратятся, когда украинцам закончат поставлять оружие.

«Наш противник все время ведет мучительный подсчет, сколько и чего у нас осталось. Танков, снарядов, ракет и прочего. Это понятно — вражеская пропаганда живет по своим законам. Но не только — такой подсчет вполне в логике самого существования бандеровского государства. Ведь оно — страна-паразит и получает корм „от тела“ своих хозяев, живет за счет них. Не будет поставок оружия, и все быстро закончится для бандеровского режима. Паразиты сдохнут», — выразился зампред Совбеза.

Он отметил, что Россия обеспечивает себя оружием сама. По его словам, на данный момент производство военной техники превышает потребности армии. Заводы работают в три смены.