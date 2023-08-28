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Экологический рязанский альянс объявил сбор отработанного машинного масла

Экологический рязанский альянс в сентябре будет собирать отработанное машинное масло для борьбы с шелкопрядом. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте».

Указывается, что маслом будут обрабатывать места расположения гусениц.

«Если у вас есть отработанное масло (у вас автосервис), или есть площадка для ее сбора и хранения (гараж, склад, помещение), или вы знакомы с такими людьми, то дайте нам знать, мы будем благодарны», — пишет альянс.

Отмечается, что масло будут принимать в канистрах, чтобы потом его можно было легко загрузить в машину и разливать по более мелким тарам.