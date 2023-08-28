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«Дышим чистым»: за сутки более 30 жителей Турлатова обратились в больницу с жалобами на самочувствие из-за выбросов
Жители Турлатова начали сообщать о постоянном химическом запахе с промзон.

В группе «Дышим чистым» появился пост, рассказывающий о травле выбросами жителей поселка Турлатова в августе. Больше всего жалоб поступило с вечера 8 августа до утра 9 августа.

«Выбросы были настолько сильные, что многие и взрослые, и дети жаловались на головную боль, жжение слизистых носа и горла, тошноту и рвоту. 9 августа более 30 жителей (среди них 8 детей и подростков) обратились в медучреждения с жалобами на плохое самочувствие, связанное с выбросами. Медработники зафиксировали обращения и тот факт, что люди связывают их с отравлением промышленной химией. Были оформлены справки», — отмечается в посте.

Сообщается, что за 20 дней было направлено в единую дежурную диспетчерскую службу более 230 заявок. По словам автора, никаких мер принято не было. РРОО «Дышим чистым» подготовили и направили коллективную жалобу в Роспотребнадзор по Рязанской области, в природоохранную прокуратуру, в региональный Минздрав, Гидрометцентр и уполномоченному по правам человека в Рязанской области.

«Люди продолжают фиксировать ухудшение состояния здоровья в медучреждениях», — заключил автор.