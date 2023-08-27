В Петербурге мужчина выбросил 30-летнюю сожительницу из окна
В Санкт-Петербурге мужчина выбросил свою 30-летнюю сожительницу из окна дома на Купчинской улице. Это произошло в ночь на 26 августа.
В Санкт-Петербурге мужчина выбросил свою 30-летнюю сожительницу из окна дома на Купчинской улице. Это произошло в ночь на 26 августа, сообщает
Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами, состояние оценивается как тяжелое.
Уточняется, что сожитель выбросил женщину из окна третьего этажа, его задержали по горячим следам и доставили в спецпомещение для задержанных.
Возбуждено уголовное дело.