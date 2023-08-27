В Хабаровском крае при опрокидывании грузовика погибли пять человек
В Солнечном районе Хабаровского края в субботу, 26 августа, произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В Солнечном районе Хабаровского края в субботу, 26 августа, произошла авария, жертвами которой стали пять человек. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, водитель грузовика «КамАЗ» 1978 года рождения, двигаясь со стороны Албазино в сторону поселка Харпичиан, не справился с управлением и съехал с дороги. Грузовик опрокинулся.
В машине ехали работники районного предприятия. В результате аварии водитель и четыре пассажира 1968, 1978, 1989, 1992 годов рождения погибли на месте до приезда медиков.
Обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.