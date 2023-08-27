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Скончался режиссер Глеб Панфилов
Советский и российский режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

Советский и российский режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

«Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссер Глеб Анатольевич Панфилов», — сказал Варшавер.

Режиссер в середине мая перенес инсульт, его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В августе директор «Ленкома» сообщил, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное.

Глеб Панфилов окончил Уральский государственный технический университет, в 1966 году начал работать на «Ленфильме» и снял свой художественный дебют «В огне брода нет». Среди наиболее известных его картин «Начало» (1970), «Прошу слова» (1976), «Валентина» (1981), «Васса» (1983), «Тема» (1986), «Мать» (1990), «Романовы. Венценосная семья» (2000), «Без вины виноватые» (2008). Был Народным артистом РСФСР, его женой была актриса Инна Чурикова, которая ушла из жизни в январе этого года.

Фото: kino-teatr.ru