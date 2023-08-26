В Рязанской области за сутки оформили 127 штрафов за тонировку стекол машин
Рязанская госавтоинспекция в пятницу, 25 августа, провела рейд по поиску нарушений тонировки стекол автомобилей.
Рязанская госавтоинспекция в пятницу, 25 августа, провела рейд по поиску нарушений тонировки стекол автомобилей. Всего зафиксировали 127 нарушений, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
За такое нарушение предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет 500 рублей. За невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.